Умер Евгений Калинцев, актер из "Нежного возраста" и "Лестницы"

Умер актер Евгений Калинцев, снимавшийся в фильмах "Нежный возраст" и "Лестница". Фото: kino-teatr.ru

Умер актер Евгений Калинцев, снимавшийся в фильмах "Нежный возраст" и "Лестница" в возрасте 59 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

Как отмечается в сообщении театра, Калинцев скончался на 60-м году жизни 17 июня. Причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.

Калинцев окончил актерско-режиссерскую мастерскую Фоменко в ГИТИСе (1987). Кроме того, он работал в театре-студии "Человек" и театре Doc. С 1991 по 1998 служил в театре на Малой Бронной

Также стало известно, что прощание с актером и его отпевание пройдет 24 июня в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке.

Ранее сайт KP.RU писал, что невестка народного артиста РСФСР Михаила Ножкина Лидия Ножкина рассказала о смерти актера. Продолжительная болезнь стала причиной смерти народного артиста РСФС