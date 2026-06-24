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НовостиПроисшествия24 июня 2026 14:47

Стали известны подробности крушения Ми-2 в Краснодарском крае: вертолет упал у новой трассы, ведущей на Крымский мост

МЧС: разрушений на земле после падения Ми-2 у новой трассы на Крымский мост нет
Людмила МИТРОХИНА
Фото Эрик Романенко/ ТАСС

Фото Эрик Романенко/ ТАСС

По предварительным данным МЧС, при падении вертолёта Ми-2 в районе новой трассы, ведущей с Кубани на Крымский мост, разрушений на земле не зафиксировано. Об этом сообщили в главном управлении ведомства.

24 июня в Славянском районе Краснодарского края упал вертолет, сообщила «КП-Кубань» со ссылкой на ЕДДС муниципалитета. Отмечается, что транспортное средство выполняло обработку полей.

За штурвалом находился один человек. Недавно стало известно, что пилот транспортного средства, которое потерпело крушение, погиб. Инцидент произошел на трассе около хутора Прикубанский Анастасиевского сельского поселения. Эта дорога ведет к Крымскому мосту.

Ранее KP.RU сообщил, что в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. СК назвал ошибку пилотирования — основной версией аварии.