ФАС проверяет ценообразование на топливо у мелкооптовых компаний для АЗС Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена провести проверку ценообразования на топливо у мелкооптовых компаний, продававших его независимым АЗС и аграриям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям", - сообщили в ФАС.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка.

При том вице-премьер отметил, что российские власти изучают возможность ввода полного запрета на экспорт дизельного топлива.