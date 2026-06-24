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НовостиВ мире24 июня 2026 20:12

При подрыве машины в Йемене погиб журналист телеканала Al Hadath

Погиб корреспондент Al Hadath Мухаммед Аида, он находился в машине со взрывчаткой
Анна ПЕТРОВА
При подрыве машины в Йемене погиб журналист телеканала Al Hadath

При подрыве машины в Йемене погиб журналист телеканала Al Hadath

Фото: REUTERS.

В йеменской провинции Хадрамаут в результате подрыва машины погиб корреспондент Al Hadath Мухаммед Аида. Трагедию подтвердили в эфире телеканала.

Согласно данным телеканала, взрывное устройство, находившееся в автомобиле корреспондента, сработало в административном центре провинции — городе Эль-Мукалла. В результате этого журналист получил смертельные ранения.

Немногим ранее гражданское грузовое судно подверглось атаке неизвестных с лодки у йеменского побережья. По имеющимся данным, инцидент зафиксирован в 88 морских милях к юго-западу от порта Бальхаф.

При этом обстановка на Ближнем Востоке резко ухудшилась после ударов ЦАХАЛ по Бейруту 7 июня. Тогда вслед за Ираном ракету по Израилю выпустили и военные Йемена. ЦАХАЛ же задействовал средства ПРО для ее перехвата.

В свою очередь израильский премьер Биньямин Нетаньяху отметил, что мир на Ближнем Востоке можно сохранить при условии, если ЦАХАЛ продолжит миссию в Ливане.