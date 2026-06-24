В храмах Одессы массово подают записки за упокой живых сотрудников ТЦК Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из храмов Одессы зафиксирован массовый случай подачи заупокойных записок с именами действующих сотрудников местных военкоматов. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«В одной из церквей Одессы посетители массово вписывают имена сотрудников военкомата в список для молитвы за упокой», — говорится в Telegram-канале.

Как пишут украинские СМИ, духовенство храма просит верующих прекратить подобные действия.

KP.RU сообщал, что сотрудники украинского ТЦК похитили клирика Покровского женского монастыря УПЦ в Ровенской области Украины отца Вадима. Сообщается, что священнослужитель удерживается в здании военкомата в городе Ровно.

Напомним, что бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель уточнила, что киевский режим не хочет завершать конфликт, однако он может это сделать.