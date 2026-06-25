Пожар на Полтавской нефтебазе под Краснодаром произошел после атаки БПЛА Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Полтавской нефтебазе произошел пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Красноармейского района Краснодарского края Александр Харитонов. Он также проинформировал об изменениях в движении транспорта. Так, движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал глава региона в «Максе». Кроме этого, в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР погибли два человека. В результате ЧП один человек получил ранения.

По словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы «раскачать» общество.