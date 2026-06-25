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НовостиПолитика25 июня 2026 2:07

Пожар на Полтавской нефтебазе под Краснодаром произошел после атаки БПЛА

Харитонов сообщил о последствиях атаки ВСУ на Краснодарский край утром 25 июня
Анна ПЕТРОВА
Пожар на Полтавской нефтебазе под Краснодаром произошел после атаки БПЛА

Пожар на Полтавской нефтебазе под Краснодаром произошел после атаки БПЛА

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Полтавской нефтебазе произошел пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Красноармейского района Краснодарского края Александр Харитонов. Он также проинформировал об изменениях в движении транспорта. Так, движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

«В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы», — написал глава региона в «Максе». Кроме этого, в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР погибли два человека. В результате ЧП один человек получил ранения.

По словам президента РФ Владимира Путина, ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы «раскачать» общество.