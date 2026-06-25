Трамп возмутился высокими ценами на топливо: он предупредил нефтяные компании о проблемах

Трамп пригрозил нефтяным компаниям США проблемами из-за больших цен на бензин Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп пригрозил американским нефтяным компаниям серьезными последствиями в случае, если они не снизят цены на бензин.

Американский глава поручил Минюсту США выяснить, почему нефтяники не снижают цены на бензин вслед за нефтью.

«Цены на заправках должны быть гораздо ниже, и, возможно, нефтяные компании занимаются спекуляцией. Надеюсь, что нет. А иначе у них будут большие проблемы», — сказал Трамп журналистам.

Трамп выразил уверенность, что цена на бензин на заправках должна составлять 2,25 доллара, поскольку проблем с поставками топлива больше не существует.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил об открытии Ормузского пролива 22 июня. По его словам, через Ормуз уже прошли миллионы баррелей нефти.

Позднее экспорт иранской нефти через Ормузский пролив достиг рекордных показателей после того, как США сняли блокаду.