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НовостиВ мире25 июня 2026 4:22

Рютте опроверг слова Мелони об отказе Италии помогать США в конфликте с Ираном

Генсек НАТО заявил, что Италия разрешила американским военным самолетам наносить удары по Ирану
Мария СПИРИДОНОВА
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Италия разрешила американским военным самолетам использовать свои базы для ударов по Ирану. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. По данным Рютте, в рамках операции Epic Fury с итальянских аэродромов вылетели около 500 машин.

Заявление генсека вызвало резкую реакцию в Риме. Минобороны Италии назвало его слова «полностью ошибочными», уточнив, что разрешались лишь полеты в рамках двустороннего соглашения.

Прежде между Трампом и Мелони разгорелся скандал. Хозяин Белого дома обвинил Италию в отказе поддержать операцию против Ирана. Он напомнил о расходах Вашингтона на НАТО и назвал иранскую угрозу серьезной. Мелони позже назвала выдумкой все слова Трампа в ее адрес и призвала общественность к реакции. Вскоре она выразила надежду на нормализацию отношений с Вашингтоном.

На фоне скандала глава МИД Италии Антонио Таяни отменил запланированный на 21–22 июня визит в США. О своем решении он сообщил в соцсети X, назвав его жестом протеста.