ВСУ потеряли десятки штурмовиков полка «Скала» в Сумской области Фото: REUTERS.

В районе населенного пункта Уланов в Сумской области уничтожены десятки штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала». Об этом, ссылаясь на российские силовые структуры, пишет ТАСС.

По данным источника, значительные потери среди личного состава подразделения подтвердил анализ некрологов.

Прежде сообщалось, что государственное бюро расследований Украины начало досудебное разбирательство по фактам насилия и возможного превышения полномочий в полку «Скала». Проверка была инициирована после публикаций в украинских СМИ о гибели военнослужащих в казармах.

Ранее KP.RU писал, что общие потери ВСУ с начала специальной военной операции достигли 2,4 миллиона человек. Только за 2026 год, по данным источника сайта, Украина потеряла более 400 тысяч военнослужащих.