В Крым сокращают железнодорожное сообщение: что делать, если ваш поезд отменили

Количество поездов в Крым сократят до 7 в день Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крым сократят количество поездов — ежедневно будут курсировать только семь составов «Таврия». Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), решение принято оперативным штабом Республики Крым совместно с перевозчиком, Минтрансом и Крымской железной дорогой.

Все сохраняемые поезда будут следовать только до станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров доставят автобусами по специальному расписанию. Остальные сезонные маршруты отменят поэтапно в течение двух недель, чтобы пассажиры с ближайшими датами успели воспользоваться билетами, а остальные скорректировали планы.

Среди отменяемых — маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Смоленска, Минеральных Вод, Евпатории и Феодосии. Обновленное расписание обещают опубликовать в ближайшее время.

Как писал KP.RU , Минпросвещения России запустило горячие линии для родителей в связи с временным прекращением детского отдыха в Крыму. В ведомстве уточнили, что линии работают для информирования и консультаций.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что прием детей в лагеря приостановлен с 22 июня по 1 сентября.