Вынес из-под обломков самое ценное: опубликованы кадры чудесного спасения собак после землетрясения в Каракасе

Житель Каракаса спас собак из-под завалов после землетрясения и попал на видео Фото: REUTERS.

Во время мощного землетрясения в Венесуэле житель Каракаса спас собак, вытащив их из-под завалов разрушенного дома. Кадры чудесного спасения питомцев были опубликованы в сети.

На видео показано, как мужчина на руках выносит двух перепуганных собак из-под обломков рухнувшего многоквартирного дома. Затем в сторону спасителя бегут несколько человек, чтобы, предположительно, помочь мужчине.

Мужчина вытащил двух собак из разрушенного землетрясением здания в Каракасе

Очевидцы также выложили в сеть кадры из аэропорта «Майкетия» в Каракасе, снятые в момент землетрясения. На видео видны разрушения инфраструктуры. На опубликованных кадрах люди в панике бегут в разные стороны и ищут укрытия. Затем показан момент падения крыши здания аэропорта.

«Потолок падает»: кадры разрушения после землетрясения в аэропорту Каракаса Очевидцы публикуют видео из аэропорта «Майкетия» в Каракасе, снятое во время сильнейшего землетрясения

В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, последовавшие с интервалом менее чем в минуту. Вскоре были зафиксированы еще 20 повторных толчков. В результате погибли 32 человека, еще 700 получили ранения. В стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Ранее посольство России призвало российских граждан, находящихся в республике, сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.