Мужчина и девочка-подросток погибли при атаке дронов ВСУ в Брянской области

Два человека погибли при атаке дронов ВСУ в Брянской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Брянскую область. В результате атак с применением беспилотников погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом в четверг сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль у села Солова Стародубского района. Погибли 23-летний водитель и 15-летняя девушка, находившаяся в машине. Автомобиль полностью сгорел.

В поселке Десятуха также был ранен мужчина. Еще двое — мужчина и женщина — получили осколочные ранения в поселке Вишневый Климовского района. Пострадавшие госпитализированы.

ВСУ также нанесли удар по Крыму. В результате атаки погибли два мирных жителя, в том числе ребенок. Есть раненые, сообщил в четверг глава региона Сергей Аксенов. Всего в ночь на 25 июня ВСУ предприняли попытку атаковать 13 регионов России и акваторию Черного моря. Как сообщило Минобороны РФ, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 269 БПЛА.