Васильев: Россия ждет мудрого поступка от руководства Армении по вопросу ОДКБ

Васильев считает, что в ближайшее время Ереван наконец должен дать ответ РФ по участию в ОДКБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва ожидает от Еревана мудрого поступка в вопросе участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил постпред России при объединении Виктор Васильев в беседе с РИА Новости.

«(Армении следует - прим. ред.) принять решение: они остаются в организации или предпочитают другой сценарий», - подчеркнул политик.

Васильев добавил, что правительство республики в ближайшее время должно передать окончательный ответ российской стороне.

Ранее в ОДКБ предупредили, что недружественные шаги западных стран в отношении Еревана несут угрозу армянскому государству. В организации уверены, что при таком раскладе на Южном Кавказе начнут появляться массовые беспорядки.

При этом стоит отметить, что в Москве расценивают политику самой Армении как действия, направленные против совместного сотрудничества с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль прекрасно видит, как зарубежные страны стараются рассорить страны.