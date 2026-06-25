Do Rzeczy: большинство поляков выступает против вступления Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Большинство поляков выступают против вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщает издание Do Rzeczy со ссылкой на результаты опроса.

По информации источника, в общей сложности 59,7% респондентов выразили негативную позицию относительно вступления Украины в содружество. 27,4% опрошенных ответили «скорее нет», а 32,3% ответили «определенно нет».

В то время как 35,3% респондентов поддержали вступление Киева 5% остались неопределившимися, выбрав «не знаю» или «трудно сказать». При этом среди сторонников правящей коалиции 64% поддерживают вступление Украины в ЕС, однако 73% оппозиционных избирателей считают, что Киев не должен присоединяться к союзу.

Ранее сайт KP.RU писал, что вступление Украины в Евросоюз усилит позиции сторонников выхода Польши из сообщества - движения Polexit.

Как заверили в МИД России, Евросоюз буквально развалится в случае вступления Украины в объединение.