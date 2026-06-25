Лукашенко поручил упростить пропуск украинцев в белорусские леса за грибами Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать механизмы для упрощенного посещения приграничных белорусских лесов гражданами Украины. Как сообщает БелТА со ссылкой на Госпогранкомитет, пограничники готовы обеспечить сезонный пропуск жителей украинского приграничья на территорию заказника «Ольманские болота» в Брестской области.

Пересечь границу можно будет в трех пунктах. Речь идет о пунктах «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Информация уже передана украинской стороне по дипломатическим каналам.

Ранее Лукашенко обратился к жителям Гомельской области с просьбой не волноваться из-за угроз со стороны Киева. Белорусский лидер отметил, что в области постоянно ведется работа по обеспечению безопасности. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы оказать помощь Минску в случае, если Украина нападет на Белоруссию.