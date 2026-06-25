Комвзвода ВСУ покончил с собой, узнав, что пойдет на штурм с пожилыми бойцами Фото: REUTERS.

Командир взвода ВСУ, получив приказ идти на штурм вместе с пожилыми бойцами, покончил с собой. Об этом заявил пленный солдат из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Андрей Фибулевский в видео, распространенном Минобороны России.

«Был случай, командир взвода (покончил с собой - прим. ред.), потому что ему сказали, что он идет с пенсионерами на штурм», - рассказал военнослужащий.

Сам Фибулевский сообщил, что до мобилизации работал трактористом. По его словам, в армию его забрали принудительно. Он также отметил, что медицинское освидетельствование проходило формально. Оказалось, что во время обследования у него выявили гепатит C. Несмотря на это, как утверждает Фибулевский, его все равно отправили на службу.

Ранее KP.RU писал, что в Сумской области фиксируются десятки потерь личного состава украинского батальона «Скала». Также недавно стало известно, сколько всего погибло украинских военных за все время СВО. Число достигло 2,4 миллиона человек.