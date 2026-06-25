«Автодом» подал иск к BMW на 25 миллиардов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск автомобильного холдинга «Автодом» к структурам BMW на сумму 25 миллиардов рублей. Как следует из материалов суда, ответчиками выступают BMW Aktiengesellschaft, BMW Osterreich Holding, BMW Fahrzeugtechnik, российская «дочка» ООО «BMW Русланд Трейдинг» и ООО «BMW Банк».

В пресс-службе «Автодома» судебный процесс не комментируют.

«Автодом» основан в 1992 году, специализируется на продаже премиальных и люксовых автомобилей. Весной 2023 года холдинг приобрел российские активы Mercedes-Benz, включая завод в Солнечногорске. Перезапуск производства на площадке пока не анонсирован.

Как писал KP.RU, ранее арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство бельгийской компании Euroclear о приостановке принудительного взыскания 200 млрд евро по иску Центрального банка России. Иск был подан в начале декабря 2025 года на фоне заморозки российских активов в ЕС и планов Европы по их передаче третьим лицам.