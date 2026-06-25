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НовостиВ мире25 июня 2026 9:56

BZ: Россия больше не делает ставку на договоренности Анкориджа

Сближение Вашингтона и Москвы после саммита в Анкоридже находится на грани краха, утверждает немецкое издание
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Вениамин ЗАХАРОВ
BZ: Россия больше не делает ставку на договоренности Анкориджа

BZ: Россия больше не делает ставку на договоренности Анкориджа

Фото: REUTERS.

Россия перестала делать ставку на договоренности Анкориджа, достигнутые в ходе переговоров в США. Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.

"Осторожное сближение Вашингтона и Москвы после саммита в августе прошлого года в Анкоридже, похоже, находится на грани краха", - говорится в материале.

Автор статьи отметил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа августе 2025 года рассматривалась как потенциальный поворотный момент в конфликте на Украине.

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков дал понять, что Россия больше не рассчитывает на выполнение достигнутых тогда соглашений. При этом дипломатические контакты между странами не прерываются. Ранее стало известно, что Россию посетят спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.