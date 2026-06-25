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НовостиПолитика25 июня 2026 10:50

ВКС РФ авиабомбами ликвидировали мост через Северский Донец возле Маяков

Минобороны РФ рассказало о новой операции на донецком направлении
Арина СЕРОВА
Минобороны РФ рассказало о новой операции на донецком направлении

Минобороны РФ рассказало о новой операции на донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Воздушно-космические силы России авиабомбами ликвидировали мост через Северский Донец, через который передвигались украинские боевики. Он находился рядом с населенным пунктом Маяки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Авиационный удар с применением ФАБ-1500 был нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки», - говорится в сводке военного ведомства.

Также российские бойцы провели успешную операцию в Красном Лимане. В этом городе им удалось уничтожить часть живой силы Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что российская армия освободила населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. За миссию отвечали подразделения группировки войск «Южная».

Тем временем силы ПВО продолжают сбивать дроны ВСУ над регионами России. За минувшую ночь над страной уничтожили 269 устройств.