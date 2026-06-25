Без предупреждения и объяснений: Apple заблокировала российские приложения в одностороннем порядке Фото: REUTERS.

Американский цифровой магазин App Store принял решение заблокировать российские приложения без каких-либо предварительных уведомлений. В Москве подчеркивают, что это было сделано в одностороннем порядке, а претензий или запросов от администрации площадки не поступало ни по дипломатическим, ни по техническим каналам.

«Все это было сделано, что очень важно, без предупреждения, все это было сделано в одностороннем порядке. Каких-либо претензий, письменных, устных, юридически оформленных, направленных по каким-то каналам, конечно же, не было», — указала Мария Захарова в ходе брифинга.

Ситуацию также прокомментировали в Министерстве цифрового развития. Там подтвердили, что компания Apple не направляла в адрес российских властей ни одного предупреждения о грядущей блокировке. Более того, в ведомстве отметили, что американская сторона не представила аргументированного обоснования своих действий.

Особое внимание в Минцифры обратили на отсутствие санкционных оснований для подобных ограничений. Чиновники изучили полученные заключения, в том числе подготовленные американскими юридическими фирмами. На основе этих документов они пришли к выводу, что юридических предпосылок для блокировки приложений VK не существует.