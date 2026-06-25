ТЦК на микроавтобусе наехали на мужчину и избили его отца в Кривом Роге Фото: REUTERS.

Сотрудники военкомата в Кривом роге Днепропетровской области в ходе силовой мобилизации сбили микроавтобусом мужчину. Об этом сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

Как отмечает издание, в Кривом Роге микроавтобус ТЦК сбил мужчину, который в результате нападения получил тяжелые травмы. После этого они избили отца молодого человека.

Кроме того, в Черновицкой области произошел инцидент с участием правоохранителей и военных комиссаров. В результате полученных телесных повреждений одному из мужчин диагностировали перелом шейки бедра. Это привело к его инвалидности.

Как писал сайт KP.RU, случаи силовой мобилизации фиксировались в западных регионах Незалежной. Сотрудники ТЦК похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви.