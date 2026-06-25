«Пример недобросовестной конкуренции»: депутат Панеш объяснил удаление российских приложений из AppStore Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/www.imago-images.de/Global Look Press

Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш считает, что блокировка приложений Apple в России связана с недобросовестной конкуренцией. По его мнению, иностранная компания давит на отечественные сервисы, которые успешно теснят её продукты на рынке. Этим депутат поделился в беседе с KP.RU.

«Перед нами не борьба за безопасность пользователей, а классический пример недобросовестной конкуренции, когда иностранная платформа пытается задавить российские сервисы, которые успешно вытесняют ее собственные продукты с рынка», — уточнил парламентарий.

Политик подчеркнул, что Apple оставляет за собой право удалять неугодные приложения без прозрачных правил и игнорирует требования о предустановке российского магазина RuStore. Депутат отметил, что корпорация использует двойные стандарты, навязывая свои условия, но не соблюдая местные законы. Он также напомнил, что загрузки RuStore уже превысили 300 миллионов.

Панеш добавил, что для развития конкуренции необходимо законодательно закрепить обязательную установку RuStore на всех устройствах в стране. Он убеждён, что действия Apple являются реакцией на успехи России в создании собственной цифровой экосистемы. Парламентарий заключил, что рынок должен регулироваться законом, а не решениями иностранных корпораций.

При этом американский цифровой магазин App Store заблокировал российские приложения без каких-либо предварительных уведомлений. В МИД указали, что от компании Apple не поступало каких-либо писем.