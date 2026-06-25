Посол Мелик-Багдасаров: россияне в Венесуэле не пострадали при землетрясении

Последствия землетрясения в Каракасе Фото: REUTERS.

Сотрудники посольства России в Венесуэле, российских загранучреждений и представители отечественных компаний не пострадали в результате землетрясений. Об этом сообщил посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров.

"В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников посольства, российских загранучреждений и членов их семей, а также работников представленных здесь отечественных компаний нет", - сказал он в интервью ТАСС.

Мелик-Багдасаров добавил, что не зафиксировано никаких повреждений на территории посольства России. По его словам, на данный момент не поступало сведений о погибших или пострадавших россиянах.

Ране KP.RU сообщал, что в Венесуэле было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Экономический ущерб от произошедшего может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны. Число жертв землетрясения может достигать 100 тысяч человек.