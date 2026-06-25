ФАС Дагестана проверит рекламу с упоминанием преимуществ многоженства

фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Управление ФАС по Дагестану проведет проверку рекламы строительного гипермаркета, в которой упоминается преимущество многоженства. Об этом сообщили в ведомстве.

"Дагестанское УФАС проверит рекламу строительного гипермаркета на наличие признаков неэтичной рекламы", - цитирует ведомство РИА Новости.

Поводом для проверки стал рекламный баннер, фотография которого ранее распространилась в телеграм-каналах. На изображении мужчина в строительной каске стоит в окружении четырех женщин, а рекламный слоган гласит: "Четыре жены - восемь рук. Самое время обновить дом".

Ранее KP.RU сообщал, ФАС России расширяет масштаб проверок на топливном рынке. Ведомство направило еще 16 территориальным управлениям поручения усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при продаже горючего сельхозпроизводителям.