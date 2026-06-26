Значительная часть Запорожской области осталась без света Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Аварийные отключения электроэнергии зафиксированы на значительной территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области", - написал политик в мессенджере Max.

Балицкий отметил, что жизненно важные объекты не отключены от энергоснабжения. По его словам, энергетические службы уже работают над восстановлением и стабилизацией подачи света.

Напомним, вся территория Херсонской области в ночь на 26 июня оказалась обесточена. Глава региона Владимир Сальдо уточнил, что жители округов находятся без света полностью или частично.

Ранее KP.RU сообщал, что в Крыму произошло частичное отключение электричества. По данным оперативного штаба, проблемы в системе энергоснабжения привели к тому, что свет пропал в нескольких крупных городах и районах.