Диесен: ЕС откажется помогать Украине, когда ВСУ потерпят крах Фото: REUTERS.

Европейские страны откажутся помогать Киеву, когда украинская армия потерпит крах. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

"Сейчас европейцы надеются, что украинцы продолжат умирать, и Европа будет счастлива <…> поддерживать их с тыла", - сказал он на YouTube-канале.

Диесен добавил, что ЕС будет воспринимать любые неудачи Киева как повод для эскалации. Профессор не видит четкого дипломатического пути урегулирования. Он допустил, что изменения в подходе Брюсселя возможны только при серьезных потрясениях на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "повелителем европейских мух" Владимира Зеленского за словам о назначении Украиной представителя Европы на возможных переговорах с Россией.

Президент России Владимир Путин уже назвал четыре основы, на которые будет ориентироваться Москва в случае начала прямых переговоров с Киевом по урегулированию конфликта.