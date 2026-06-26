Армения задолжала ОДКБ: Ереван не выплачивает свои 10% уже несколько лет

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Армения должна была перечислять 10% в общий бюджет ОДКБ, однако уже два года не выполняет эти обязательства. Об этом заявил постпред России при организации Виктор Васильев.

"Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает", - сказал он в интервью РИА Новости.

Васильев уточнил, что около половины бюджета ОДКБ формируется за счет взноса России, тогда как остальные государства - участники организации перечисляют по 10% каждый.

Ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что обсуждается вопрос о положении Армении в организации на фоне неуплаты членских взносов. По его словам, Ереван де-факто практически не принимает участия в работе ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика покинет ОДКБ, если возникнет такая необходимость. Он добавил, что Ереван не будет предпринимать шагов для возобновления деятельности в организации.