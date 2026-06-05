Пашинян объяснил, почему Армения ещё состоит в ОДКБ, но критикует ее

Пашинян: Армения не планирует возвращаться в ОДКБ Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика покинет ОДКБ, если возникнет такая необходимость.

На предвыборных дебатах представитель «Сильной Армении» Нарек Карапетян спросил Пашиняна, что такое «заморозка» членства в ОДКБ и почему Армения, критикуя альянс, не выходит из него.

«Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем», — сказал Пашинян.

Ранее Армения приостановила свое участие в ОДКБ. В июле прошлого года Пашинян заявил, что, по его мнению, страна скорее выйдет из организации, чем возобновит полноценное членство.

В последнее время Армения предприняла ряд шагов, недружественных по отношению к России.

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией высказалась о желании армянских властей одновременно оставаться в ЕАЭС и вступать в Евросоюз. Дипломат сравнила эту ситуацию с пассажиром, который в аэропорту неожиданно заявляет, что ему нужно не туда, куда указано в билете, а совсем в другое место.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал беспрецедентной ситуацию, когда Армения планирует вступить в ЕС, будучи членом ЕАЭС.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин затронул тему возможного выхода Армении из ЕАЭС и ее стремления присоединиться к Евросоюзу. Российский президент дал понять, что этот шаг не стал для него неожиданностью.

Российский лидер сообщил, что у Москвы к Еревану лишь одно пожелание: как можно скорее провести референдум о возможном вступлении Армении в ЕС.

До этого Путин подчеркнул: Россия прекратит интеграционные процессы с Арменией, если та начнет переход на стандарты Европейского союза.

Напомним, Россельхознадзор с 30 мая ограничил ввоз томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. В ведомстве заявили, что решение вызвано необходимостью защитить фитосанитарное благополучие России на фоне роста нарушений со стороны армянских поставщиков. Тем временем с 3 июня в России ограничат ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.