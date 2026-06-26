Минцифры РФ прокомментировало удаление VK из App Store

Минцифры назвало удаление VK из App Store политически мотивированным решением. Фото: Marcus Brandt/GLOBAL LOOK PRESS

Удаление приложений VK из App Store - это политически мотивированное решение и проявление недобросовестной конкуренции. Об этом говорится в заявлении Минцифры, пишет РИА Новости.

В ведомстве добавили, что таким образом американская корпорация защищает интересы зарубежных платформ.

«Минцифры считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением», – говорится в сообщении министерства.

Отмечается также, что Минцифры не получало от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. При этом, согласно заключениям американских юридических компаний, никаких оснований для блокировки российских сервисов нет.

Действия Apple расцениваются как недобросовестная конкуренция на фоне вытеснения зарубежных платформ отечественными аналогами.

Напомним, накануне к походу на Россию подключился мировой цифровой гигант компания Apple. 25 июня 2026 года она удалила из своего сервиса App Store (магазина приложений) российские приложения VK — «ВКонтакте», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», Skillbox и другие сервисы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удаление российских приложений из App Store ставит под сомнение надежность сервисов Apple.

Шеф-редактор Интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн заявил, что действия Apple - это самое настоящее цифровое пиратство и терроризм. Никаких юридических причин нет, это просто геополитическая месть. Мы, может быть, недооценили, что Apple в 2022 году резко прекратил поставки своей продукции в Россию. По мнению эксперта это был тревожный звонок. Теперь восстановление былых партнерских отношений с компанией очень маловероятно.

Вместе с тем, сообщалось, что 25 июня столичный суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей американской компании Apple Inc. за совершение повторного административного правонарушения.

После этого Минцифры России обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Apple. Как сообщили в ведомстве, американская корпорация не выполняет требования законодательства об установке российского магазина приложений и выборе поисковой системы по умолчанию.