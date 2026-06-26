МО: ВС РФ перекрыли все дороги в Константиновку для ВСУ

ВС РФ перекрыли все дороги в Константиновку для ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Все дороги, ведущие к Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), перекрыты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщили в Минобороны России, контроль над ними осуществляется круглосуточно операторами беспилотных систем Южной группировки войск.

Бои за Константиновку начались осенью 2025 года. Освобождение города имеет стратегическое значение как плацдарм для дальнейшего наступления на Краматорск и Славянск — последний рубеж обороны Донбасса. Сейчас наступление российских войск продолжается на всех направлениях, в том числе в юго-западной части города. В Константиновке за сутки были освобождены 114 зданий, ВСУ потеряли 30 человек, сообщило Минобороны.

Попытки украинских военных покинуть Константиновку обречены на провал. Боевики ВСУ выходят мелкими группами или по одному, но каждый раз безуспешно. Паника в рядах ВСУ нарастает.