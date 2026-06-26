МО: ПВО России за ночь сбила 660 украинских беспилотников Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны успешно уничтожают вражеские БПЛА. За прошедшую ночь над 13 регионами РФ, а также акваториями Черного и Азовского морей были уничтожены 660 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Астраханской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Украинские беспилотники практически ежедневно наносят удары по регионам России. В ночь на 25 июня силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 269 украинских БПЛА над 13 регионами России и акваторией Черного моря. В ночь на 24 июня ПВО сбила 323 украинских беспилотника самолетного типа.