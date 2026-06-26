Новак оценил объемы топлива в России

Вице-премьер России Александр Новак Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В России сформированы достаточные запасы топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», — ответил Новак на вопрос, достаточно ли запасов в РФ.

В разговоре с журналистами вице-премьер также подчеркнул, что в настоящий момент российские власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Накануне Новак поручил обеспечить первоочередную поддержку топливом российских регионов, в которых доставка зависит от природных и сезонных факторов.

Напомним, что правительство РФ сейчас работает над обеспечением населения топливом. Недавно ГД приняла несколько поправок к Налоговому кодексу, которые ускорят поставки бензина на внутреннем рынке страны.