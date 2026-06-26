Новак: логистику на рынке топлива перестраивают с учётом потребностей регионов

Власти РФ меняют логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские власти на данный момент перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Днем ранее Новак поручил обеспечить первоочередную поддержку топливом российские регионы, в которых его доставка зависит от сезонных факторов. Также российские власти изучают возможность ввода полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Кроме того, стало известно, что правительство РФ работает над обеспечением населения топливом. В свою очередь Госдума приняла несколько поправок к Налоговому кодексу, которые ускорят поставки бензина на внутреннем рынке страны.