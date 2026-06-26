Буданов* допустил усиление разногласий с Польшей из-за скандала с УПА** Фото: REUTERS.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* оценил ситуацию в отношениях с Польшей как крайне тяжелую. Его слова приводит РБК-Украина.

По словам руководителя ОП, сейчас между странами явное противоречие. Буданов* отказался называть сложившуюся ситуацию конфликтом. По его словам, она еще не достигла своего пика, но без корректировки курса может привести к дальнейшему обострению. Он пришел к выводу, что нынешний кризис стал результатом страшных ошибок Киева.

Причиной конфликта между странами стала героизация на Украине главарей УПА**. Президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предшественник Навроцкого — Анджей Дуда. В ответ на это Зеленский по почте отправил Польше отобранный у него орден. Из-за ссоры с Навроцким главарь киевского режима также отказался от участия в конференции по восстановлению страны, намеченной на 25–26 июня в Гданьске.

Такое решение Зеленского, как писало Berliner Zeitung, свидетельствует о серьезных разногласиях внутри европейского альянса. Его отказ от участия в конференции в Гданьске, по мнению обозревателей, бросает тень на декларируемое единство западных партнеров.

* – Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** – Экстремистская организация, запрещенная в России.