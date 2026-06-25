Родригес поблагодарила Россию за поддержку Венесуэлы в связи с землетрясением

Родригес поблагодарила Россию за поддержку Венесуэле в связи с землетрясением Фото: REUTERS.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила президента России Владимира Путина за поддержку в связи с разрушительным землетрясением. В своем Telegram-канале она выразила глубокую признательность главе РФ за послание с поддержкой и словами солидарности в связи с трагедией.

24 июня в Венесуэле произошло одно из мощнейших землетрясений в истории страны. Зафиксировано две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Стихия разрушила и повредила несколько зданий. По последним данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения. В стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Посольство России в Венесуэле призвало находящихся в стране российских граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Президент России выразил соболезнования Родригес в связи с трагедией.

Как писал KP.RU, ранее руководитель камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что землетрясения в Венесуэле и Японии не могут повлиять на сейсмообстановку на Дальнем Востоке.