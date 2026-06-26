Командование ВС Ирана пригрозило США ответными мерами из-за действий Израиля Фото: REUTERS.

Иран предупредил США о возможности ответных мер в связи с действиями Израиля, если Вашингтон не сможет сдержать своего союзника. Об этом говорится в заявлении объединенного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия», которое цитирует Al Jazeera.

В Тегеране подчеркнули, что рассматривают передвижения военных самолетов в небе соседних стран в направлении Ирана как опасный акт и прямую угрозу. В штабе отметили, что если США окажутся не в состоянии контролировать действия израильского режима, то Иран не будет терпеть угроз и оставляет за собой право отвечать на эти опасные действия.

Ранее Израиль подтвердил намерение продолжать армейские операции на юге Ливана. Несмотря на договоренности о прекращении огня, 19 июня израильские военные нанесли удары по ливанской территории. В Еврокомиссии призвали Израиль соблюдать территориальную целостность Ливана, выразив обеспокоенность его действиями.

Также стало известно, что рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне войны на Ближнем Востоке упал до 34%, что стало самым низким показателем за весь его второй президентский срок. Также сообщалось, что лишь 23% американцев считают войну с Ираном оправдавшей себя, а около 35% респондентов уверены, что США не улучшили свои позиции в отношениях с Тегераном после конфликта.