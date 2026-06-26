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НовостиОбщество26 июня 2026 9:33

Очередь к Крымскому мосту достигла 2,1 тысячи машин

Время ожидания на автоподходах к Крымскому мосту составляет от одного до пяти часов, сообщили в оперативном канале
Анна АДАМАЙТЕС
Очередь к Крымскому мосту достигла 2,1 тысячи машин. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Очередь к Крымскому мосту достигла 2,1 тысячи машин. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

По данным канала "Крымский мост: оперативная информация" в мессенджере "Макс", на подъездах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края скопилось около 2,1 тысячи автомобилей.

Время ожидания для водителей варьируется от одного часа до пяти в зависимости от текущей загруженности. Сотрудники дорожных служб и пунктов пропуска работают в усиленном режиме, чтобы пропускать транспорт максимально оперативно. Водителям рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрута, а также следить за актуальными обновлениями в официальных каналах.

Ранее KP.RU писал, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту 25 июня было временно перекрыто. Водителей и граждан, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. 26 июня в районе 6 утра движение было возобновлено.