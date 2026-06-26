Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США нельзя назвать абсолютно нейтральными в конфликте на Украине. Соответствующий ответ он дал на вопрос ТАСС.

Песков напомнил, что Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву. По его словам, пока процесс продажи оружия продолжается, полного нейтралитета нет.

Представитель Кремля заявил, что Россия высоко ценит усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Песков подчеркнул, что Москва признательна Вашингтону за содействие в поиске решений. Он также отметил, что российской стороне известно о намерении Трампа возобновить усилия по урегулированию после завершения ближневосточного кризиса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия предупреждает США о непредсказуемых последствиях поставок оружия ВСУ.