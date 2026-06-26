Песков заявил, что РФ открыта к процессу мирного урегулирования на Украине

В Кремле заявили, что РФ открыта к процессу мирного урегулирования на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация открыта к процессу мирного урегулирования на Украине и посредническим услугам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Мы будем это приветствовать, мы остаемся открытыми для этих услуг, для самого процесса мирного урегулирования», - сообщил Песков.

В Кремле также отметили, что Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Ранее представитель Кремля заявил, что Москва продолжает поддерживать связь с Вашингтоном по действующим каналам, несмотря на паузу в переговорном процессе по Украине. Кроме того, Москва ждет дальнейшего диалога с американскими переговорщиками урегулированию украинского конфликта.