Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика26 июня 2026 10:18

В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС для решения экономических вопросов

Сергей Аксенов подписал указ о введении режима ЧС в Крыму
Мария СПИРИДОНОВА
В Крыму и Севастополе вводятся региональные режимы чрезвычайной ситуации.

В Крыму и Севастополе вводятся региональные режимы чрезвычайной ситуации.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе вводятся региональные режимы чрезвычайной ситуации. Как уточнил в пятницу глава республики Сергей Аксенов, данное решение принято для урегулирования экономических вопросов, возникших в регионе.

"Сегодня с 13:00 вводится режим чрезвычайно ситуации в Республике Крым", – сказал Аксенов в видеообращении в мессенджере "Макс". Аналогичное решение принял губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в стране созданы достаточные запасы топлива для покрытия потребностей внутреннего рынка. По его словам, на сегодняшний день российские власти перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов.

Федеральная антимонопольная служба тем временем планирует проверить ценообразование на топливо в мелкооптовом сегменте. В ведомстве уточнили, что анализ проводится на основе полученных материалов и публикаций в СМИ.