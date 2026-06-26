Россия и Белоруссия подписали соглашения на Форуме регионов

Россия и Белоруссия подписали соглашений на Форуме регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Белоруссия подписали соглашения в рамках XIII Форума регионов двух стран. Об этом 26 июня заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам мероприятия.

Российский глава подчеркнул, что солидный пакет заключенных договоров и коммерческих контрактов свидетельствует о взаимной нацеленности на практические результаты.

Президент также отметил, что межрегиональные связи являются одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, а также строительства Союзного государства. Он подчеркнул, что именно они служат прочным фундаментом, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям, включая политику и безопасность, социальную и гуманитарную сферы, а также экономику.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил о неизменной поддержке России. Он подчеркнул, что республика всегда будет рядом с Москвой, иначе быть не может, поскольку понимает последствия возможного вмешательства Запада.

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