На борту жестко севшего под Красноярском Ми-8Т было 12 человек. Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Анна АДАМАЙТЕС. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск. На борту воздушного судна находились 12 человек, три члена экипажа и девять пассажиров. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

В настоящее время данные о пострадавших уточняются, на месте работают экстренные службы. На место направлены следователи и криминалисты для проведения проверки.

Ранее KP.RU писал, что по предварительным данным, воздушное судно эксплуатировалось компанией «Геликс Аэро». Пассажиры и экипаж живы.

Также известно, что Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ начало проверку по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8Т на севере Красноярского края, возбудив процессуальную проверку по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного судна.