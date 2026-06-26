Сомалийские пираты угрожают убить экипаж захваченного танкера Eureka. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Пираты, захватившие в начале мая нефтяной танкер Eureka у побережья Сомали, угрожают убить членов экипажа, если в ближайшее время не будет выплачен выкуп. Об этом сообщает портал Garowe Online со ссылкой на родственников моряков.

На борту судна, следующего под флагом Того, находятся 12 человек — восемь граждан Египта и четыре гражданина Индии. Танкер был захвачен 2 мая после выхода из йеменских вод и уведен к побережью Сомали в районе Пунтленда.

Переговоры об освобождении зашли в тупик из-за технической задержки с переводом средств. Ранее была достигнута предварительная договоренность по выкупу, но сделка сорвалась. Владелец судна запросил дополнительное время, однако пираты отказались продлить срок.

25 июня французские военные задержали нефтяной танкер Deliver, следовавший под флагом Камеруна. В Париже заявили, что танкер якобы вышел из российского порта Приморск. В посольстве РФ во Франции вскоре сообщили, что российских граждан среди членов экипажа задержанного танкера нет. В дипведомстве уточнили, что местные власти не уведомляли о задержании Deliver.