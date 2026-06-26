Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Как сообщает близкий к администрации белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого», 26 июня, в пятницу, он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

"Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире", - передает «Пул первого».

Отметим, что на XIII Форуме регионов России и Белоруссии был подписан солидный пакет соглашений и коммерческих контрактов, что, как отметил Владимир Путин, говорит о нацеленности сторон на конкретные практические результаты.

Ранее KP.RU писал, что Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола, упрощающего приобретение военной продукции в РФ для белорусских организаций. Документ увеличивает число уполномоченных структур и сокращает бюрократические процедуры при поставках агрегатов и комплектующих, что позволит Минску оперативнее закупать нужные вооружения.