Аксенов: режим ЧС в Крыму не означает введение комендантского часа и ограничений Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Введенный в Республике Крым режим ЧС не означает введение комендантского часа и других ограничений для граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

«Самое главное по поводу режима ЧС, который введен в Крыму сегодня: он не означает каких-либо ограничений для граждан», - написал Аксенов.

По его словам, режим ЧС не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Соответствующие разговоры об обратном он назвал фейком.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Крыму и Севастополе вводятся региональные режимы чрезвычайной ситуации. Решение принято для урегулирования экономических вопросов, возникших в регионе.

Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил, что в стране созданы достаточные запасы топлива для покрытия потребностей внутреннего рынка.