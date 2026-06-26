В Японии произошло новое мощное землетрясение, объявлена угроза цунами. Фото: kazu8/Shutterstock/Fotodom Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС..

Очередное мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Японии 26 июня, толчки ощущаются в Токио. Эпицентр землетрясения, по данным национального метеорологического управления, находился на суше неподалеку от Токио, а очаг залегал на глубине 20 километров.

Сейсмологи присвоили подземным толчкам силу 6 по японской шкале — такие колебания способны приводить к повреждениям зданий. За несколько секунд до удара в стране сработала общенациональная система оповещения: мобильные телефоны жителей, даже в беззвучном режиме, начали издавать сигнал сирены.

В столичном регионе толчки были очень сильными — в Токио раскачивалась мебель и падала посуда. Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, однако уже через несколько минут предупреждение отменили.

Это уже не первое землетрясение в Японии за последние дни. 25 июня на юге страны были зафиксированы толчки магнитудой 6,9. А 16 июня мощное землетрясение также сопровождалось угрозой цунами. Тогда по всей Японии сработала общенациональная система экстренного оповещения населения, жителей призывали немедленно укрыться в безопасных местах.