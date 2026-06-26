Омбудсмены России и Украины обменялись списками пленных солдат

Омбудсмен России Лантратова передала коллеге с Украины список пленных солдат, фото: Евгений Мессман/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала на Украину список военнослужащих, попавших в украинский плен. Взамен омбудсмен со стороны противника Дмитрий Лубинец передал Лантратовой списки украинских боевиков, находящихся в плену у ВС РФ.

«Сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, который есть в аппарате уполномоченного по правам человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена», - сказала Лантратова журналистам по итогам встречи с украинским коллегой.

Напомним, 26 июня был проведен еще один обмен пленными по формуле 160 на 160 - Россия вернула своих бойцов, и передала Украине ее. Все освобожденные российские солдаты были перевезены в Белоруссию, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что Лантратова анонсировала скорое воссоединение разделенных семей на Украине и в России, о чем также удалось договориться на встрече с Лубинцом.