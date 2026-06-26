Обмен пленными ВС РФ и ВСУ, смерть экс-главы Минобороны Иванова и перестройка логистики топлива в России: главные события 26 июня

Опубликованы кадры обмена пленными солдатами между Россией и Украиной, фото: кадр из видео

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало видеозапись, на которой запечатлено радостное событие - возвращение 160 российских военнослужащих из украинского плена. Ролик был размещён на официальном сайте пресс-службы ведомства.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 пленных ВСУ», - сообщает Минобороны.

Россия и Украина провели обмен военными по формуле 160 на 160 160 российских военнослужащих возвращены из украинского плена, сообщает Минобороны России. Взамен переданы 160 военных ВСУ

Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где с ними работает омбудсмен Яна Лантратова. Освобожденные из украинского плена бойцы отправлены в Белоруссию для лечения и реабилитации, а затем вернутся на Родину.

26 июня Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «160 на 160». Минобороны РФ сообщило, что возвращены 160 российских военнослужащих, а Украине переданы 160 боевиков ВСУ.

26 июня скончался Сергей Иванов, бывший министр обороны РФ и президент Единой лиги ВТБ, в возрасте 73 лет. Причина смерти не разглашается.

Вице-премьер Александр Новак рассказал о ситуации с бензином в России. На совещании рассмотрели меры по урегулированию цен на топливо - запасов бензина достаточно, но требуется время для балансировки рынка.

Президент России Владимир Путин сегодня назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом РФ в Абхазии.

Также Путин продлил запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов с ценовым потолком до 31 декабря 2027 года, вместо планируемого снятия ограничений летом 2026 года. Изменения внесены в указ от 27 декабря 2022 года, остальные положения остались без изменений.

МИД РФ порекомендовал россиянам не ездить в Молдавию из-за дискриминационных мер и затягивания досмотра. Молдавские власти не допускают российских консулов к гражданам РФ.

Легкий самолет Sunward SA 60L Aurora врезался в небоскреб China Zun в Пекине, загорелся и упал, обломки рухнули на землю. Из здания эвакуировали людей, работают экстренные службы. Здание почти не пострадало, информация о пассажирах не опубликована.