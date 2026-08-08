На запорожском направлении ликвидирован начальник штаба батальона ВСУ Фото: Shutterstock.

На запорожском направлении ликвидирован начальник штаба батальона 128-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ майор Виталий Жабчик. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Кроме того, в Кировоградской области российскими военными был уничтожен вертолёт, который пытался эвакуировать старшего лейтенанта ВСУ Ярослава Демчевского. Операция была выполнена 31 июля. Другие детали операции не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что за минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 83 украинских беспилотника над несколькими регионами страны, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Также 8 августа стало известно, что подразделения группировки «Север» в ходе активных действий освободили населённый пункт Ивановка в Харьковской области. На других направлениях ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли значительные потери живой силе противника.