МИД Болгарии вызвал посла Украины из-за инцидента с БПЛА

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Министерство иностранных дел Болгарии вызвало украинского посла Олесю Илащук из-за вторжения киевского дрона в воздушное пространство страны. Об этом представители МИД Болгарии заявили агентству БТА.

Подчеркивается, что встреча с украинским послом запланирована на понедельник, так как Илащук на данный момент не находится в Болгарии.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, В Болгарии недалеко от компрессионной станции взорвался неизвестный беспилотник. Министерство обороны Болгарии заявило, что рухнувший в стране БПЛА, вероятно является дроном-приманкой "Майя", широко применяемый Вооружёнными силами Украины.