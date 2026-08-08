Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 августа 2026 17:29

МИД Болгарии вызвал посла Украины из-за инцидента с БПЛА

Мария САЛЬНИКОВА

Фото: REUTERS.

Министерство иностранных дел Болгарии вызвало украинского посла Олесю Илащук из-за вторжения киевского дрона в воздушное пространство страны. Об этом представители МИД Болгарии заявили агентству БТА.

Подчеркивается, что встреча с украинским послом запланирована на понедельник, так как Илащук на данный момент не находится в Болгарии.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, В Болгарии недалеко от компрессионной станции взорвался неизвестный беспилотник. Министерство обороны Болгарии заявило, что рухнувший в стране БПЛА, вероятно является дроном-приманкой "Майя", широко применяемый Вооружёнными силами Украины.